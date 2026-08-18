Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что Лондон продолжит оказывать Украине поддержку, несмотря на предупреждения Москвы о последствиях использования Киевом британских беспилотников. Об этом сообщает BBC.

«Мы друзья не только в хорошие времена — мы будем рядом с Украиной в час беды, и это не изменится», — заявил Бернэм.

По его словам, Великобритания поддерживает Украину, чтобы она могла защищаться от российской агрессии. Премьер подчеркнул, что эта позиция объединяет как нынешнее, так и предыдущие правительства страны и не изменится.

«Мы на 100% поддерживаем Украину», — добавил Бернэм.