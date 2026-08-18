Совет прессы Азербайджана осудил распространение в некоторых российских СМИ материалов и высказываний оскорбительного и угрожающего характера в адрес Азербайджана, его народа, руководства страны и известных общественных деятелей.

Об этом говорится в заявлении Совета прессы.

В организации заявили, что подобные публикации полностью противоречат принципам цивилизованной журналистики, этическим нормам и человеческим ценностям. Совет также отметил, что подобные случаи в российском информационном пространстве наблюдаются систематически.

В заявлении подчеркивается, что такие действия противоречат духу двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, а также отношениям между СМИ двух стран.

Совет прессы отметил, что азербайджанские СМИ традиционно придерживаются профессиональных принципов и проявляют чувствительность при освещении вопросов, связанных с соседними государствами, в том числе Россией.

Совет прессы Азербайджана призвал российское медиасообщество и российское общество принять меры в отношении случаев, направленных на подрыв медийных связей между двумя странами и дружеских отношений между народами.

В организации подчеркнули, что оскорбительные высказывания и угрозы в адрес Азербайджана, его народа и известных представителей являются недопустимыми.

При этом Совет прессы заявил, что систематическое появление подобных материалов в условиях жесткого законодательного регулирования российского информационного пространства может восприниматься как их одобрение на уровне государственной политики России. В Совете также напомнили авторам подобных публикаций о возможной юридической ответственности.