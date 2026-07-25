Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) заявила, что поправка Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США с претензиями к Азербайджану может негативно повлиять на продолжающийся процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ТЮРКПА Рамиля Гасана.

В связи с этим ТЮРКПА выражает серьезную обеспокоенность данной инициативой на фоне продолжающегося процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также активных усилий по установлению мира на Южном Кавказе.

«Законодательные решения по столь важным и чувствительным вопросам должны основываться на объективной оценке фактов и принципах международного права, а не на интересах отдельных лоббистских групп. ТЮРКПА призывает законодательные органы воздерживаться от шагов, которые могут негативно сказаться на продолжающемся процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — говорится в заявлении.

ТЮРКПА отмечает, что в очередной раз подтверждает приверженность принципам уважения суверенитета и территориальной целостности государств, а также укрепления добрососедства.