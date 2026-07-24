Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны встретиться в Вашингтоне во вторник, 28 июля, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Как сообщил агентству украинский источник, Зеленский заинтересован в поездке в США, но его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома.

Зеленский 22 июля провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, писал журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Беседа прошла в формате телефонного разговора.