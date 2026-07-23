В январе–июне 2026 года Азербайджан посетили 1 млн 92,6 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

Наибольшая доля прибывших пришлась на граждан России — 28,1%. Далее следуют Турция (21%), Иран (8,2%), Грузия (4,9%), Казахстан (4,6%), Узбекистан (3,2%), Пакистан (2,9%), Индия (2,8%), Израиль (2,6%), Китай (2,4%), Саудовская Аравия (1,8%), Украина (1,6%), Туркменистан (1,3%), Германия и Великобритания (по 1,1%). На граждан других стран и лиц без гражданства пришлось 12,4% общего числа прибывших. Среди иностранных гостей 68,7% составили мужчины, 31,3% — женщины.

За год число посетителей из стран Европейского союза увеличилось на 9,3% и достигло 54,4 тыс. человек. Поток из стран СНГ вырос на 1,8% — до 430,4 тыс. человек. При этом количество прибывших из государств Персидского залива сократилось на 31,4%, до 127,7 тыс., а из остальных стран — на 14,1%, до 480,1 тыс. человек.

Большинство иностранных граждан — 71,1% — прибыли в Азербайджан воздушным транспортом, 27,5% воспользовались железнодорожным и автомобильным сообщением, ещё 1,4% прибыли морским путём.

В то же время за первое полугодие число поездок граждан Азербайджана за границу сократилось на 5,1% и составило 937,4 тыс.

Наиболее популярным направлением осталась Турция, куда отправились 41,5% всех выезжавших граждан страны — это на 3,5% больше, чем годом ранее. На Россию пришлось 17,1% поездок (снижение на 3%), на Грузию — 11,7% (рост на 0,2%), на Иран — 6,2% (снижение на 41%), ещё 23,5% граждан посетили другие страны. Среди выезжавших за рубеж 66,5% составили мужчины и 33,5% — женщины.