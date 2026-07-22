Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана задержали подозреваемого в незаконном доступе к бизнес-аккаунтам юридических лиц и хищении денежных средств.

Как сообщили в пресс-службе МВД, задержанным оказался Закир Нехмедов 2008 года рождения. По данным следствия, он разработал специальное программное обеспечение, с помощью которого получал идентификационные данные бизнес-аккаунтов различных компаний.

Используя полученную информацию, подозреваемый направлял запросы на подтверждение входа в аккаунты. После подтверждения владельцами, не проверившими источник запроса, он получал несанкционированный доступ к учетным записям и похищал находившиеся на них денежные средства.

Для сокрытия происхождения денег, как установило следствие, похищенные средства конвертировались в криптовалюту и впоследствии легализовывались.

По предварительным данным, действиями подозреваемого потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 100 тысяч манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Расследование продолжается.