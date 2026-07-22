В Азербайджане отмечают 151-ю годовщину со дня создания Национальной прессы.

Двадцать второго июля 1875 года в Азербайджане вышел первый номер газеты «Экинчи», основателем которой стал Гасан бек Зардаби. С этого момента берет начало история национальной прессы, а сама дата позднее стала отмечаться как День национальной прессы.

Хотя издание просуществовало немногим более двух лет – с 22 июля 1875 года по сентябрь 1877 года, – «Экинчи» сыграла важную роль в становлении и развитии азербайджанской журналистики. Газета выполняла просветительскую функцию, а за короткий период успела завоевать популярность как среди представителей интеллигенции, так и среди широких слоев населения.