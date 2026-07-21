Казахстан может приостановить транспортировку нефти к своему крупнейшему экспортному терминалу под Новороссийском из-за серии атак на танкеры, создающих угрозу для поставок, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники агентства сообщили, что причиной стали опасения компаний, владеющих танкерами: они не хотят направлять свои суда для загрузки на этот объект. Ожидалось, что остановка поставок начнется во вторник, 21 июля, однако пока неизвестно, произошло ли это на самом деле. Также отсутствует информация о том, при каких обстоятельствах и в какие сроки экспорт нефти может быть возобновлен.

Если транспортировка нефти действительно будет прекращена до конца текущей недели, казахстанским нефтедобывающим компаниям придется сократить объемы добычи, отметили собеседники агентства.

Терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) остается крупнейшим экспортным маршрутом для Казахстана: через него проходит около 80% нефти, поставляемой на зарубежные рынки, в том числе добываемой совместно с такими международными компаниями, как ExxonMobil Holdings и Shell.

Казахстан занимает второе место среди крупнейших поставщиков нефти в Европу, отмечает Bloomberg. Возможное снижение объемов экспорта может негативно сказаться на работе региональных НПЗ в период, когда нефтяной рынок уже испытывает давление из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке.