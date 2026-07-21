Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана.

«Мы абсолютно будем атаковать. Новый объект, о котором они (неназванные источники американской прессы) говорят», — отметил американский лидер, комментируя ситуацию вокруг Ирана по просьбе журналистов во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме.

По словам Трампа, существует вероятность, что иранские власти предпримут попытку восстановить этот объект.

«Мы нанесем удар по этому месту. По любому месту, где они хотя бы думают о ядерном (оружии), мы будем бить очень мощно», — заявил президент США.

Американский лидер также указал, что Иран стремится к проведению встречи, однако Вашингтон не заинтересован в переговорах до тех пор, пока Тегеран не будет готов к серьезному диалогу.

Трамп заявил, что США ослабили Иран до уровня, который ранее невозможно было представить. По его словам, Тегеран «серьезно ослаблен», однако ему удалось каким-то образом переправить что-то через границу с Иорданией.