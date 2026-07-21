Запрещенная в Турции террористическая организация FETÖ несколько раз предпринимала попытки покушения на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, однако спецслужбы страны раскрыли подготовку к нападению и предотвратили его, пишет Türkiye со ссылкой на источники в органах безопасности.

По словам источника, первоначально покушение готовилось во время учений, но спецслужбы выявили подозрительные моменты, и участие президента в маневрах отменили. Позже силовики получили данные, что заговорщики намеревались повторить сценарий убийства президента Египта Анвара Садата на военном параде в 1981 году.

Следующая попытка была предпринята в ночь на 15 июля 2016 года. Она сорвалась, поскольку Реджеп Тайип Эрдоган заранее покинул отель в Мармарисе. «Они разместили в этом районе своего рода отряд смертников. Организация была устроена таким образом, что независимо от того, достигнет ли этот отряд своей цели или нет, их не должны были захватить живыми. Армия и разведка предупредили нашего президента о подозрительной деятельности, и гнусный заговор был предотвращен в последний момент. После инцидента в рядах армии произошел ряд изменений», — заявил один из собеседников издания.

В результате попытки переворота в Турции 15 июля 2016 года погибли 253 человека, 2,2 тыс. пострадали. После подавления попытки госпереворота в госструктурах прошли масштабные чистки, уволены свыше 100 тыс. человек, сотни участников получили пожизненные сроки.