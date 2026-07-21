Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что 12–14 июля в Баку без ведома официальных властей прошла неофициальная встреча бывших высокопоставленных представителей Германии и России, посвященная возможным путям прекращения войны в Украине.

«Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась. Если эта встреча была призвана способствовать прекращению войны между Россией и Украиной, мы можем только приветствовать это», – заявил Алиев.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его правительство не участвовало в этой встрече и ему ничего о ней не известно.