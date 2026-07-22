Компания США наладит производство беспилотных катеров, разработанных на Украине и испытанных в ходе боевых действий, сообщает The Wall Street Journal.

Соглашение было заключено на фоне того, как США после нескольких лет разработок и испытаний начинают применять морские беспилотные аппараты в боевых условиях. Ранее в этом месяце американские беспилотные катера атаковали иранскую подводную лодку и базу ВМС в Ормузском проливе.

Производством беспилотных катеров «Магура» займется компания ReconCraft из Портленда, специализирующаяся на выпуске катеров для сил специального назначения. Меморандум о взаимопонимании между ReconCraft и производителем «Магуры» компанией Uforce был подписан на прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне.

Соучредитель ReconCraft Джо Силковски заявил, что компания рассчитывает выпускать на предприятиях в Орегоне и Южной Каролине сотни или даже тысячи таких катеров ежегодно.

Гендиректор Uforce Олег Рогинский отметил, что согласие Украины на производство «Магур» в США является «абсолютно ключевым», поскольку это позволит американской стороне использовать «уроки, тактику и концепции операций, отточенные за годы войны в Украине».

По данным компании, «Магура» представляет собой 7,6-метровый беспилотный скоростной катер, способный перевозить груз массой более 770 кг на расстояние свыше 560 км. Аппараты стоимостью менее $500 тыс. предназначены для нанесения ударов, а также могут использоваться для запуска БПЛА, проведения операций по разминированию и буксировки гидроакустических систем для обнаружения подводных лодок.