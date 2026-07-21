Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил направлять на службу в армию для охраны границы с Украиной граждан, которые нарушают трудовую дисциплину или плохо справляются с работой в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании.

«Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите (министра обороны Виктора) Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, – в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе», – сказал он на селекторном совещании. Слова президента приводит агентство БелТА.

Лукашенко вновь заявил, что Беларусь не намерена нападать на другие страны, а размещение военнослужащих на границе с Украиной связано исключительно с обеспечением безопасности.

По словам президента, подобные меры должны распространяться на представителей органов власти всех уровней.

«Всех туда, кто не выполнит поручения. Это мой приказ. Любой чиновник — в правительстве, облисполкоме, райисполкоме – в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить «снаряды». Любое неисполнение – в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать», – добавил белорусский лидер.