Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи в Берлине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе охарактеризовал Азербайджан и Германию как остров стабильности на фоне событий, происходящих в мире и регионе.

Он с удовлетворением вспомнил свой визит в нашу страну. Штайнмайер поздравил Ильхам Алиева с достижениями в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

Президент Германии особо отметил роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы.

Глава нашего государства, в свою очередь, с удовлетворением вспомнил визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Азербайджан.

Коснувшись роли нашей страны в энергетической безопасности Европы, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан уже экспортирует газ в Германию и Австрию.

В ходе беседы было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Германией носят дружественный характер, подчеркнуто наличие широких возможностей для развития экономических и деловых связей, выражена уверенность в том, что этот визит главы нашего государства в Германию придаст серьезный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Было подчеркнуто значение «Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия», которую в ходе этого визита подпишут Президент Ильхам Алиев и Канцлер Фридрих Мерц. Документ закрепит стратегический характер азербайджано-германских отношений.

На встрече было напомнено о визите президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку, в этом контексте отмечено развитие связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

В ходе беседы были затронуты значимость Среднего коридора и важная роль Азербайджана в его развитии, состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке.