В Низаминском районе Баку с 22 июля начнется ремонт участка улицы Мусы Алиева — от проспекта Гара Гараева до территории рынка «8-й километр», сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

На время проведения ремонтных работ движение транспорта на указанном участке будет ограничиваться поэтапно – частично или полностью в зависимости от этапа выполнения работ.

Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения в организации движения, планировать маршруты и при возможности выбирать альтернативные пути следования.