Сборная Армении примет участие в чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, который пройдет в Баку, сообщили в пресс-службе Федерации борьбы Армении.

В состав сборной Армении по вольной борьбе вошли шесть спортсменов: Мурад Гарибян (весовая категория до 51 кг), Давид Балеян (до 55 кг), Гриша Геворгян (до 60 кг), Эрик Папикян (до 65 кг), Варужан Асланян (до 71 кг) и Ваче Асланян (до 80 кг).

В соревнованиях по греко-римской борьбе Армению представят десять атлетов: Вазген Варданян (до 45 кг), Арарат Аветисян (до 48 кг), Геворг Арутюнян (до 51 кг), Гегам Егиазарян (до 55 кг), Артуш Петросян (до 60 кг), Вазген Мнацаканян (до 65 кг), Джанес Назарян (до 71 кг), Ваге Овеян (до 80 кг), Алексан Шалджян (до 92 кг) и Хачик Хачатрян (до 110 кг).