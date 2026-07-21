Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что летом 2026 года мессенджер откроет доступ к криптокошельку Gram, который станет крупнейшим запуском некастодиального криптокошелька и не потребует верификации пользователей или участия посредников при хранении средств. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

«Мгновенные криптовалютные транзакции без комиссии для более чем миллиарда пользователей вот-вот станут реальностью», — написал Дуров.

В июне Telegram провел ребрендинг собственной криптовалюты: нативный токен TON получил новое название Gram вместо прежнего Toncoin.