Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля провел очередную встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, сообщил журналистам советник главы государства Дмитрий Литвин, передает РБК-Украина.

Литвин сообщил, что встреча президента с Федоровым уже состоялась.

При этом в Офисе президента Украины не раскрыли детали переговоров. Информация о теме обсуждений и возможных решениях по итогам встречи пока не приводилась.

Ранее Зеленский встречался с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым 18 июля. После той встречи глава государства заявил о подготовке новых решений, связанных с обеспечением и развитием Вооруженных сил Украины.