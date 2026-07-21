Отношения между Германией и Азербайджаном динамично развиваются, а укрепление стабильности в регионе открывает новые возможности для расширения двустороннего экономического сотрудничества.

Об этом заявил Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам канцлера, подписанная сторонами Совместная декларация о стратегической повестке двустороннего партнерства создает прочную основу для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Мерц также сообщил, что Германия и Азербайджан договорились о создании Азербайджано-германского делового совета, который станет новой площадкой для расширения экономических связей.

«Это важный сигнал для обеих стран и подтверждение того, что Германия серьезно настроена на дальнейшее развитие отношений с Азербайджаном», — отметил канцлер.

Он подчеркнул, что на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке особое значение приобретает сотрудничество в сфере поставок нефти, а также природного газа по Южному газовому коридору, который играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.