Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предпримет меры против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), если оно попытается установить морскую блокаду Саудовской Аравии.

«Посмотрим, что будет. Этого пока не произошло. Может произойти, но мы об этом позаботимся. Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, опасается ли он возможной блокады со стороны хуситов в Красном море.

По словам Трампа, США уже предпринимали решительные действия в отношении хуситов.

Американский лидер отвечал на вопросы журналистов во время встречи с главой Ливана Джозефом Ауном.