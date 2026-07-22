Союзники США в Персидском заливе выражают растущее недовольство развитием конфликта Вашингтона и Ирана на фоне усиления боевых действий, которые создают угрозы для безопасности и экономики стран региона, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, несмотря на растущее недовольство в странах Персидского залива нынешней политикой США в отношении Ирана, позиции государств региона по вопросу дальнейших действий Вашингтона существенно различаются.

Некоторые ближневосточные страны считают, что президент США Дональд Трамп должен усилить давление на Тегеран, включая возможное проведение наземной операции и захват острова Харк.

В то же время другие государства, среди которых Катар, выступают против такого подхода и призывают к немедленному снижению напряженности.

Кроме того, ОАЭ рассчитывают на более активное участие европейских стран в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе и проведении операции по разминированию этого маршрута. По словам источников, представители Абу-Даби обсуждали этот вопрос с европейскими коллегами на прошлой неделе.