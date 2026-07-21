В Берлине состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц встретил главу азербайджанского государства.
Алиеву были представлены члены германской делегации, а Мерцу — члены азербайджанской делегации.
Командир почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана и Федеральному канцлеру.
Затем прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Германия.
После этого Ильхам Алиев и Фридрих Мерц прошли вдоль строя почетного караула.
Далее Ильхам Алиев Фридрих Мерц начали встречу один на один.