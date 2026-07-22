Франция с сентября введет запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет, сообщил президент республики Эммануэль Макрон.

«Я дал обещание, и теперь закон принят: с начала учебного года социальные сети будут запрещены для детей младше 15 лет. Спасибо депутатам. Теперь дело за Конституционным советом, а затем – за конкретными действиями, чтобы воплотить эту меру в жизнь и защитить наших детей в интернете», – написал он в X.

В понедельник Национальное собрание и Сенат Франции одобрили законопроект «о защите несовершеннолетних от угроз социальных сетей», запрещающий пользоваться соцсетями детям младше 15 лет.

Документ обязывает платформы проверять возраст пользователей, не допускать регистрацию детей младше 15 лет, удалить их существующие аккаунты до 1 января 2027 года, а также вводит «цифровой комендантский час» для пользователей в возрасте от 15 до 18 лет.

По данным французских СМИ, Франция станет первой страной Европы, которая введет подобные возрастные ограничения для социальных сетей.