«Мы даже не мечтали, что кто-то возьмёт на себя такую инициативу». Именно такими словами лидер Всемирного черкесского агентства Ибрагим Яганов охарактеризовал международную конференцию «Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы», состоявшуюся 6 июля в Шуше. В своём видеокомментарии он подчеркнул, что Азербайджан не только организовал площадку для открытого диалога представителей национальных движений, но и продемонстрировал долгосрочный подход к развитию отношений между народами Кавказа.

По словам Яганова, проведение форума стало важным событием не только для Азербайджана, но и для всего региона. Он отметил, что Баку впервые выступил инициатором столь масштабной международной дискуссии, объединившей представителей различных народов, общественных деятелей и экспертов вокруг вопросов исторической памяти, культурного наследия и защиты прав этнических сообществ.

Черкесский лидер подчеркнул, что Азербайджан рассматривает сотрудничество с народами Кавказа как элемент долгосрочной региональной стратегии. По его мнению, современная система международных отношений должна строиться не только на межгосударственных контактах, но и на гуманитарных связях и экономических интересах. Именно поэтому Шушинская конференция, считает он, открывает новые возможности для диалога и взаимодействия в регионе.

Яганов также провёл параллель между геноцидом в Ходжалы и исторической памятью черкесского народа, отметив, что общества, пережившие подобные трагедии, лучше понимают друг друга и способны выстраивать более прочные отношения, основанные на взаимном уважении.

Отдельно он остановился на позиции Президента Азербайджана Ильхама Алиева по украинскому вопросу. По словам Яганова, он разделяет прозвучавший ранее призыв главы государства не соглашаться с оккупацией и считает этот принцип универсальным.

«Не только Украина не должна соглашаться с оккупацией. Никто не должен соглашаться с оккупацией», — подчеркнул он.

Развивая эту мысль, Яганов заявил, что эпоха империй подходит к концу. По его мнению, «последняя империя Европы должна быть уничтожена», и этот процесс уже происходит на полях сражений в Украине.

Он выразил убеждение, что нынешняя война станет переломным моментом, который окончательно завершит эпоху имперского доминирования и приведёт к формированию новой системы международных отношений, основанной на уважении суверенитета государств и права народов самостоятельно определять своё будущее.

«Последняя империя Европы должна быть уничтожена. Эпоха империй закончилась. Последняя из них рушится на полях Украины», — добавил активист.

Говоря об итогах конференции в Шуше, глава Всемирного черкесского агентства заявил, что Азербайджан демонстрирует зрелую и дальновидную региональную политику. По его оценке, подобные инициативы способны заложить основу для более тесного сотрудничества на Кавказе, где гуманитарный диалог, взаимное уважение и развитие транспортно-экономических связей приобретают всё большее значение.