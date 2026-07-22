Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) намерено выделить около $2,1 млрд на создание аппарата Space Reactor 1 с ядерной силовой установкой и его отправку к Марсу в конце 2028 года.

«Согласно предварительным оценкам, стоимость составит около $2,1 млрд, NASA продолжит уточнять эту сумму в процессе закупок», – сообщили представители американского космического ведомства газете Politico. Финансирование проекта рассчитано на период с текущего года по 2029 год.

Аппарат должен доставить на Марс три роботизированных вертолета для изучения поверхности планеты. Их планируется создать на основе технологий, использованных при разработке вертолета Ingenuity, который NASA ранее применяло в марсианской миссии. Стоимость новой программы, получившей название SkyFall, в американском космическом ведомстве пока не раскрывают.