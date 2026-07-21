Турция получила статус партнера по диалогу в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.

«Турция признана партнером АСЕАН по диалогу решением министров иностранных дел стран — членов организации в Маниле», – написал министр в X.

Фидан напомнил, что Анкара подала заявку на получение такого статуса в 2024 году.

«Это событие чрезвычайно важно для усиления нашего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, восточной оси нашей глобальной дипломатии, продвижения нашей долгосрочной стратегии в отношении региона АСЕАН и завершения наших существующих проектов», – отметил глава МИД Турции.

Дипломат подчеркнул, что с момента установления институциональных отношений с АСЕАН в 2010 году Турция расширила сотрудничество со странами организации во всех сферах и увеличила объем торговли с $6,5 млрд до $16 млрд. Он выразил надежду, что новый статус партнера по диалогу позволит и дальше углублять политическое и экономическое взаимодействие с регионом АСЕАН, население которого составляет около 700 млн человек, а объем экономики превышает $4 трлн.

АСЕАН – региональная межправительственная организация, в которую входят Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.