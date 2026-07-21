Уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров может рассматривать возможность участия в будущих президентских выборах страны, сообщает газета The Times.

«Все больше людей считают, что 35-летний Федоров может однажды выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Один из соратников бывшего министра обороны сообщил, что его поощряют к созданию новой политической партии, ориентированной на антикоррупционные реформы, и что он уже заручился поддержкой нескольких депутатов», — говорится в статье.

Депутат партии «Слуга народа» на условиях анонимности провел параллель между этой ситуацией и карьерой Валерия Залужного, который после ухода с поста главнокомандующего ВСУ стал «главным соперником, способным победить Зеленского на выборах».

«Этот скандал значительно повысил политический авторитет Федорова. Теперь акулы кружат в водах, ожидая момента, когда мы сможем снова провести выборы», — пояснил другой депутат.