В Берлине в настоящее время проходит встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в формате один на один.

После завершения переговоров состоится встреча с участием официальных делегаций двух стран.

Как стало известно Minval Politika, в ходе встречи президента Азербайджана с канцлером Германии Фридрихом Мерцем планируется подписание Совместного заявления о Стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия.