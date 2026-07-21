Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, официально о своем решении глава государства может объявить уже в ближайшее время.

Разговоры о возможной отставке Александра Сырского усилились после увольнения занимавшего пост министра обороны Михаила Федорова. Последовавшие кадровые перестановки в оборонном ведомстве также спровоцировали волну протестов в различных городах Украины.