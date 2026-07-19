Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что израильские военные продолжают внимательно следить за ситуацией в Иране и готовы незамедлительно возобновить боевые действия в ответ на любую угрозу еврейскому государству.

«Мы внимательно следим за развитием событий в Иране и поддерживаем высокий уровень боеготовности. Мы готовы немедленно возобновить боевые действия и будем действовать с большой решимостью против любого, кто причинит нам вред», – приводит слова Замира армейская пресс-служба.

Начальник Генштаба также сообщил, что 19 июля ЦАХАЛ «отслеживал запуск ракеты в направлении иорданской Акабы». Он подчеркнул, что «израильская система противовоздушной обороны остается в состоянии повышенной готовности для защиты израильского гражданского населения».

В свою очередь, в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что в воскресенье были запущены несколько ракет-перехватчиков по обломкам ракет, выпущенных из Ирана в сторону Иордании. По данным военных, «обломки ракет-перехватчиков были обнаружены в незаселенной местности недалеко от израильского города Эйлат».