Решение правительства Израиля о признании «геноцида армян», одобренное в прошлом месяце, не было вынесено на голосование в Кнессете (парламент) после давления со стороны Азербайджана на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает израильское издание Haaretz.

По данным источника издания, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар продвигал вопрос, однако премьер заблокировал голосование после того, как помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев связался с канцелярией главы израильского правительства.

Как сообщает Haaretz, затем израильская сторона уведомила азербайджанских представителей, что вопрос снят с повестки дня Кнессета и не будет включен в пакет голосований перед летними каникулами парламента.

Вместе с тем в офисе главы МИД Израиля отвергли утверждение, что голосование было отменено по инициативе Нетаньяху. При этом альтернативного объяснения тому, почему вопрос так и не был вынесен на рассмотрение Кнессета, там не предоставили.