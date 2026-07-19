Израильские военные провели рейд на юге Сирии, установили временный блокпост и открыли минометный огонь, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передвигавшиеся на пяти единицах военной техники, вошли в деревню Эс-Самдания эш-Шаркия в провинции Эль-Кунейтра. Там они развернули временный блокпост и провели обыски прохожих.

Затем израильские военные выпустили по прилегающей территории три минометных и один дымовой снаряд. Информации о пострадавших не поступало.