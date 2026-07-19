Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел ряд продолжительных совещаний с военным командованием по ситуации на фронте и вопросам обеспечения армии, а уже завтра ожидаются ключевые переговоры, которые определят дальнейшие шаги страны.

«Сегодня были очень длительные, детальные разговоры с командующими. И по фронту – ситуации сейчас, всех направлений. Обязательно – по обеспечению. Того, что есть, и того, что поставляется партнерами», – подчеркнул президент.

Зеленский сообщил, что по итогам этих встреч уже выработан четкий план действий на ближайшие дни.

Отдельно он выделил предстоящие переговоры, намеченные на понедельник. «Завтра будут ключевые разговоры. Очень важные. Решения, которые нужны Украине», – подытожил украинский лидер.