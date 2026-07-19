Станция по выработке электроэнергии и опреснению воды в Кувейте вновь подверглась атаке со стороны Ирана, в результате которой на объекте возник пожар, сообщило министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии страны.

«В результате… иранской агрессии, которой подвергается Государство Кувейт, станция по выработке электроэнергии и опреснению воды… подверглась нападению, что привело к возгоранию на некоторых объектах инфраструктуры станции и выходу из строя большого числа энергоблоков», — говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что пожарные подразделения сразу приступили к ликвидации последствий атаки и к настоящему времени смогли локализовать возгорание. Специалисты министерства совместно с сотрудниками силовых структур проводят оценку причиненного ущерба и принимают меры для скорейшего восстановления работы поврежденных энергоблоков.

Власти Кувейта также вновь призвали граждан и жителей страны проявить солидарность и по возможности сократить потребление электроэнергии.

Министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии Кувейта уже сообщало о повреждении электростанций и опреснительных установок в результате иранских ударов 17 и 18 июля. Тогда на объектах также произошли пожары, при ликвидации которых пострадали несколько сотрудников экстренных служб.