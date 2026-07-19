Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал в социальной сети X документальный фильм телеканала AnewZ, посвященный испанским авиаторам в Гяндже.

Документальный фильм «The Aviators of Ganja – AnewZ Investigative Documentary» рассказывает об одной из малоизвестных страниц истории Гянджи.

Авторы фильма напоминают, что в 1936–1939 годах, во время гражданской войны в Испании, в Гянджу прибыли молодые испанцы, проходившие подготовку в качестве военных летчиков. После победы Франсиско Франко многие из них уже не смогли вернуться на родину и остались жить в Советском Союзе.

В фильме отмечается, что часть испанских пилотов позже служила в рядах Советской армии. Во время Второй мировой войны они участвовали в обороне воздушного пространства Азербайджана и защищали бакинские нефтепромыслы от налетов нацистской авиации. Для многих возвращение в Испанию так и осталось несбывшейся мечтой.

Особое место в картине занимают воспоминания испанских авиаторов о Гяндже. Они с теплотой рассказывают о гостеприимстве азербайджанцев и их готовности делиться последним даже в самые тяжелые времена.

Авторы фильма называют историю испанских летчиков в Гяндже одной из самых малоизвестных, но вместе с тем наиболее ярких страниц прошлого города.