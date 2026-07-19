Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал в социальной сети X документальный фильм телеканала AnewZ, посвященный испанским авиаторам в Гяндже.
Документальный фильм «The Aviators of Ganja – AnewZ Investigative Documentary» рассказывает об одной из малоизвестных страниц истории Гянджи.
Авторы фильма напоминают, что в 1936–1939 годах, во время гражданской войны в Испании, в Гянджу прибыли молодые испанцы, проходившие подготовку в качестве военных летчиков. После победы Франсиско Франко многие из них уже не смогли вернуться на родину и остались жить в Советском Союзе.
В фильме отмечается, что часть испанских пилотов позже служила в рядах Советской армии. Во время Второй мировой войны они участвовали в обороне воздушного пространства Азербайджана и защищали бакинские нефтепромыслы от налетов нацистской авиации. Для многих возвращение в Испанию так и осталось несбывшейся мечтой.
Особое место в картине занимают воспоминания испанских авиаторов о Гяндже. Они с теплотой рассказывают о гостеприимстве азербайджанцев и их готовности делиться последним даже в самые тяжелые времена.
Авторы фильма называют историю испанских летчиков в Гяндже одной из самых малоизвестных, но вместе с тем наиболее ярких страниц прошлого города.
Gəncənin yaddaşında gizlənən bir sirr var idi: niyə bəzi yaşlılar bir məktəbi “İspan məktəbi” adlandırır, şəhərdə isə ispan pilotlarının məzarları qalırdı? Uşaqlıqdan bu suallar məni həmişə düşündürürdü.@AnewZ-un hazırladığı sənədli film bu unudulmuş tarixə işıq salır.… pic.twitter.com/VgpM2F7LSZ
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 19, 2026