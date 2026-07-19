Администрация США отказалась от украинских технологий противодействия беспилотникам, несмотря на их эффективность в условиях современных боевых действий. Об этом заявил заместитель председателя спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер.

«Мы применяем ракеты стоимостью $2,5 млн для перехвата иранских беспилотников, цена которых составляет около $50 тыс.», – заявил сенатор в эфире телеканала CBS.

По словам Уорнера, Украина располагает технологиями, позволяющими значительно сократить расходы на борьбу с такими целями. «Они могут уничтожать иранские беспилотники дронами за $5 тыс., а мы отказались от предложенных ими технологий», – сказал он.

При этом сенатор не пояснил, идет ли речь о недавнем решении администрации США или о позиции, которую американские власти занимали ранее.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре не исключил возможность закупки беспилотников у Украины. В то же время в марте американский лидер заявлял, что Соединенные Штаты не нуждаются в чьей-либо помощи, в том числе украинской, для защиты от иранских беспилотников в ходе конфликта на Ближнем Востоке.