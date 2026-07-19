Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара не намерена отказываться от своих прав и обязательств государства-гаранта на Кипре, а урегулирование кипрского вопроса считает возможным только на основе существования двух равноправных суверенных государств. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Гюлер выступил перед военнослужащими 39-й механизированной пехотной дивизии, дислоцированной в Северном Кипре.

Министр отметил, что в условиях нарастающих региональных и глобальных угроз Турция продолжает принимать меры для обеспечения национальной безопасности, борьбы с терроризмом и защиты своих государственных интересов.

Говоря о Северном Кипре, глава оборонного ведомства заявил, что Турция продолжает обеспечивать мир и безопасность на острове в соответствии с Договором о гарантиях и Договором о союзе. Он подчеркнул, что Кипрская мирная операция 1974 года положила конец противостоянию на острове, а 39-я пехотная дивизия сыграла в ней одну из ключевых ролей, потеряв 142 военнослужащих.

Гюлер также подверг критике решение Европейского парламента по вопросу Северного Кипра, заявив, что оно не имеет ни юридических, ни исторических оснований.

«История пишется не политическими аргументами, а документами и фактами», — подчеркнул министр.

По словам главы Минобороны, Турция не намерена отказываться от своих прав, вытекающих из международного права, а также от обязательств государства-гаранта. Он вновь заявил, что устойчивое урегулирование кипрского вопроса возможно лишь на основе сосуществования двух равноправных и суверенных государств.

Отдельно министр коснулся ситуации в Восточном Средиземноморье. Он отметил, что сохраняющаяся напряженность представляет угрозу региональной безопасности, а Турция намерена и далее защищать свои права и интересы, а также интересы турок-киприотов.