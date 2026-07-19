Министерство иностранных дел Иордании вызвало временного поверенного в делах Ирана в Аммане и вручило ему ноту протеста в связи с продолжающимися иранскими ударами по территории королевства, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Фуад аль-Маджали.

По его словам, что иорданская сторона потребовала от временного поверенного довести до Тегерана «четкое послание о необходимости немедленно прекратить атаки на королевство». В МИД подчеркнули, что безопасность Иордании и жизнь ее граждан остаются «красной линией», пересечение которой недопустимо.

По словам официального представителя ведомства, Амман решительно осуждает действия Ирана, расценивая их как «грубое нарушение суверенитета королевства, а также нарушение международного права и Устава ООН».