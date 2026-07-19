Армения расширяет сотрудничество с США в сфере обороны и получила возможность закупать американские военные технологии, заявил посол республики в Соединенных Штатах Нарек Мкртчян в интервью Axios.

«Из-за отсутствия мира было заблокировано много потенциальных возможностей. Как только мы начнем реализацию мирной программы, придет процветание. Мы укрепляем наш суверенитет. Мы стремимся к большей независимости Армении. Больший суверенитет означает меньшую зависимость от одного игрока», – сказал Мкртчян.

Он отметил, что после десятилетий эксплуатации вооружений советского производства Армения начала выстраивать сотрудничество с новыми партнерами, в том числе с Францией и Индией, которые поставили стране бронетехнику, артиллерию и ракетные системы. По его словам, дополнительный импульс этому процессу придал февральский визит вице-президента США Джей Ди Вэнса — первый в своем роде, после которого появилась информация о сделке по закупке беспилотников V-BAT производства компании Shield AI. Эти аппараты также состоят на вооружении Японии, Нидерландов и Украины.

«Теперь дверь открыта. Спустя десятилетия у нас появилась возможность закупать оборонные технологии у США. Это часть нашей политики диверсификации. В настоящее время мы получаем различные технологии из более чем семи стран, включая США», — добавил посол.

Мкртчян подчеркнул, что развитие сотрудничества и расширение двусторонней повестки с США, а также тесный диалог Армении с Евросоюзом по стратегически важным вопросам не направлены против России, Ирана, Китая или какой-либо другой страны.

Посол также сообщил об интересе Еревана к американским малым модульным реакторам и инициативе Госдепартамента Pax Silica, предусматривающей создание возглавляемой США цепочки поставок в сфере искусственного интеллекта и производства микросхем с целью сокращения зависимости от китайских технологий.