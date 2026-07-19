Партия абрикосов, отправленная из Армении в Испанию, испортилась во время транспортировки, сообщает издание Armat Media.

По информации издания, ущерб оказался существенным: после доставки в Европу абрикосы утратили товарный вид и стали непригодны для реализации.

В одном из сообществ армянской диаспоры в Испании сообщили о намерении организовать новую поставку свежих абрикосов. «Это еще не конец», – говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на импорт из Армении косточковых фруктов и винограда. С 30 мая ведомство также запретило поставки плодоовощной продукции после выявления в тепличных хозяйствах микроорганизмов, представляющих опасность и запрещенных на территории стран ЕАЭС.

Кроме того, с 22 мая вступили в силу временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении.