Власти Израиля направили около $50 млн на кампанию по улучшению имиджа страны в США, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно результатам мартовского опроса исследовательского центра Pew Research, около 60% совершеннолетних американцев относятся к Израилю негативно, что связывают с действиями страны в ходе военных конфликтов в Газе и Иране.

Как отмечает газета, в рамках кампании жители США получают на мобильные телефоны сообщения от группы под названием «Друзья за мир». «Как, по-вашему, мирные переговоры США и Израиля с Ираном повлияют на глобальную безопасность?» – говорится в сообщении. После ответа пользователя к общению подключается чат-бот.

Кроме того, кампания включает размещение материалов в консервативных и либеральных американских СМИ, а также сотрудничество с популярными блогерами. В частности, издание упоминает Йоава Дэвиса – основателя аккаунта в одной из социальных сетей, насчитывающего почти 200 тыс. подписчиков. Он возглавляет маркетинговую компанию, заключившую с Израилем контракт на работу с «влиятельными лицами» и «привлеченными талантами».

Как пишет WSJ, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что в 2026 году власти страны планируют направить более $700 млн на программы по улучшению ее международного имиджа.