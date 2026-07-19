США рассчитывают обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе путем мирного соглашения с Ираном, однако готовы гарантировать безопасное движение судов и без достижения такой договоренности. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, передает ABC News.

«Президент США Дональд Трамп хочет урегулировать этот вопрос путем мирного соглашения, однако для этого необходимы две стороны. Если они готовы к этому, именно так все и завершится. Если же нет, мы продолжим обеспечивать судоходство через Ормузский пролив без сотрудничества с Ираном», – сказал он.

Райт отметил, что страны Ближнего Востока ежедневно экспортируют около 14 млн баррелей нефти. По его словам, примерно половина этого объема – около 7 млн баррелей в сутки – проходит через Ормузский пролив, тогда как оставшаяся часть транспортируется по нефтепроводам.

«Сейчас объем поставок из Персидского залива составляет чуть менее 14 млн баррелей в сутки. Это около двух третей от уровня, который был до начала конфликта, и значительно больше показателей марта», – подчеркнул министр.