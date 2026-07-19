Российские военные нанесли ракетный удар по гражданскому сухогрузу Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау, покидавший с грузом зерна район боевых действий в Одесской области, в результате чего погибли пять человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили Военно-морских силах (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно информации, российские военные нанесли по сухогрузу удар тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69. По данным украинской стороны, одна из ракет попала в район надстройки по правому борту, после чего на судне вспыхнул пожар. Восемь членов экипажа были эвакуированы и доставлены в одну из больниц Одессы.

«Это очередной целенаправленный удар России по безоружному гражданскому судну под иностранным флагом, которое не представляло никакой военной угрозы. Атака является актом террора против мирного судоходства и грубым нарушением норм международного гуманитарного права», – указали в ВМС ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удары по двум морским судам типа «балкер» с грузом военного назначения, находившимся на рейде порта Одессы, а также по двум судам типов «балкер» и «сухогруз» севернее острова Змеиный. По утверждению российского военного ведомства, с этих судов ВСУ запускали ударные беспилотники и безэкипажные катера.