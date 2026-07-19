Международная федерация футбола (ФИФА) рассчитывает получить по итогам чемпионата мира более $15 млрд доходов, сообщает The Guardian.

Перед началом турнира ФИФА рассчитывала получить около $11 млрд доходов, однако итоговые поступления оказались значительно выше благодаря высоким продажам билетов, в том числе на вторичном рынке. По данным источника, национальные футбольные ассоциации также выиграют от увеличения финансового фонда организации, хотя механизм распределения средств пока не согласован. Это, как отмечается, может укрепить позиции президента ФИФА Джанни Инфантино, подвергшегося критике после ряда спорных решений, включая отмену красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну после звонка президента Дональда Трампа.

Как отмечает издание, рост доходов ФИФА также способен повысить шансы США на проведение еще одного чемпионата мира в ближайшие годы. Ранее Трамп заявлял, что страна намерена добиваться права принять мировое первенство. Ближайшим турниром, на который могут претендовать Соединенные Штаты, станет чемпионат мира 2038 года.