Письмо президента США Дональда Трампа свидетельствует о «возможности скорого потепления отношений» между Вашингтоном и Тбилиси, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, сообщает Interpressnews.

Накануне Трамп направил Кобахидзе письмо с благодарностью за поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов. В послании американский лидер выразил надежду на укрепление двусторонних отношений, «чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему». Он также отметил, что «очень ценит дружбу с теми партнерами, которые разделяют американские идеалы», и поблагодарил грузинские власти за «присоединение к празднованию американских принципов жизни, свободы и стремление к счастью».

Кобахидзе, в свою очередь, заявил, что грузинская сторона «готова полностью перезагрузить отношения с США, восстановив стратегическое партнерство», и «сделать все это с чистого листа, с конкретным планом действий».

В конце 2024 года администрация президента США Джо Байдена объявила об одностороннем выходе из Хартии стратегического сотрудничества с Грузией, подписанной в январе 2009 года в Вашингтоне. Тогда это решение объяснили «недемократической траекторией» грузинских властей, ограничением деятельности неправительственных организаций и «антиамериканской риторикой».

Одним из признаков потепления отношений между Вашингтоном и Тбилиси стало недавнее участие министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили в вашингтонской министерской встрече, посвященной теме «возобновления политического терроризма». Во время совместной фотосессии глав делегаций 60 государств она стояла рядом с государственным секретарем США Марком Рубио.