Азербайджанские спасатели обнаружили тело 16-летнего Фарида Османова, утонувшего 12 июля в Самур-Абшеронском канале на территории Губинского района. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Тело подростка нашли водолазы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС примерно в 15 километрах от места происшествия — на участке Самур-Абшеронского канала, проходящем через село Гендов Шабранского района.

В министерстве сообщили, что погибшего извлекли из воды и передали соответствующим службам.