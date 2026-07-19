МЧС Азербайджана призвало жителей соблюдать меры безопасности в связи с сильным ветром, который наблюдается в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове, говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве вновь предупредили, что купание в море при сильном ветре может быть опасным для жизни, и призвали граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности.

В МЧС отметили, что игнорирование установленных требований безопасности способно привести к серьезным последствиям и создать угрозу для жизни людей.

Кроме того, в министерстве напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться на горячую линию «112».