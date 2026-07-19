Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расследует сообщения о ночной атаке на строящуюся АЭС «Дарховейн» в Иране, говорится в сообщении агентства.

В МАГАТЭ сообщили, что объект находится на раннем этапе строительства, а во время последней инспекции на объекте не было ядерных материалов.

В агентстве указали, что, как ожидается, атака не привела к возникновению радиологической угрозы. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси при этом вновь призвал воздерживаться от любых военных действий вблизи объектов, связанных с ядерной деятельностью.

В организации также сообщили, что продолжают поддерживать контакт с иранской стороной и будут информировать о дальнейшем развитии ситуации по мере поступления новой информации.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил, что Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) осудила удар США по строящейся АЭС «Дарховейн». В ОАЭИ указали, что действия Вашингтона противоречат нормам международного права. По данным организации, американские военные нанесли удар по объекту в воскресенье около 03:39 по местному времени. Информация о масштабах разрушений и размере ущерба пока не раскрывается.