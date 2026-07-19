Российские войска нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры в пригороде Харькова, погибли три человека, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Противник нанес ракетный удар по почтовому терминалу. К сожалению, в результате атаки погибли 24-летний, 45-летний и 62-летний мужчины. Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь», — написал он в Telegram-канале.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, медики и спасатели. По данным главы ОВА, продолжается ликвидация последствий удара.