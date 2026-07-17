Верховный суд Азербайджана разъяснил, что меньшая площадь квартиры, указанная в выписке из госреестра по сравнению с договором, сама по себе не означает нарушения со стороны застройщика.

Суд отметил, что в первую очередь необходимо руководствоваться условиями договора. Если способ расчета площади в нем не прописан, следует проверить фактическую полезную площадь квартиры. Если она соответствует договору, обязательства застройщика считаются исполненными.

Разница между площадью в договоре и в выписке часто возникает из-за того, что балконы и террасы в госреестре учитываются с понижающим коэффициентом 0,3.

Покупателям рекомендовано внимательно изучать порядок расчета площади до подписания договора. При выявлении реального недостатка площади они вправе требовать компенсацию по рыночной стоимости. Срок исковой давности по таким спорам составляет пять лет с момента передачи квартиры.